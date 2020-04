BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat die Ernennung der Professorinnen Monika Schnitzer und Veronika Grimm in den Rat der "Wirtschaftsweisen" beschlossen. Den Beschluss hat das Kabinett am Mittwoch in Berlin gefasst, wie ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums mitteilte. Schnitzer und Grimm müssen noch durch den Bundespräsidenten offiziell ernannt werden. Die fünf "Wirtschaftsweisen" beraten die Bundesregierung in ökonomischen Fragen. Erst am Montag hatte das Gremium ein Sondergutachten zu den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise für die deutsche Volkswirtschaft vorgelegt. Zuvor hatte das "Handelsblatt" über die Personalien berichtet.



Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) freute sich über die Ernennung der beiden Professorinnen: "Sie erweitern die Expertise des Sachverständigenrates unter anderem im Bereich der Innovations- und Wettbewerbspolitik sowie des Energiemarktdesigns." Gerade in Zeiten der Coronavirus-Krise sei die Expertise der "Wirtschaftsweisen" von größter Bedeutung. Schnitzer ist Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Grimm lehrt Volkswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg./sb/DP/nas