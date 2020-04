Willkommen im April! Und Quartalswechsel heißt bei mir immer: In den Rückspiegel schauen und ein paar Lehren ziehen. Dieses Mal u.a. zur Nasdaq, Anleihen, China sowie Value- und Momentum-Aktien - jetzt in meiner aktuellen CAPinside-Kolumne mit drei exklusiven Infografiken. Dazu natürlich hier das Monats-Update zum Index-Monitor. Und nein, diese Statistik ist kein Aprilscherz: Im vergangenen Monat haben tatsächlich alle Anlage-Klassen - außer Cash - verloren. Gold und Staatsanleihen nur marginal, Aktien und Immobilien/Reits umso mehr. Die Länder-Indices liegen im Monatsvergleich alle zweistellig im Minus - abgesehen von China, Japan und der Schweiz, wobei Zürich als einige größere Börse auch auf ...

