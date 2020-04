FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurseinbruch im Sog der Corona-Krise könnte für die Lufthansa-Aktie das Aus im Dax bedeuten. Stünde aktuell eine Überprüfung des Leitindex an, wäre das Papier der Fluggesellschaft ein Abstiegskandidat, sagte Index-Experte Tobias Adler vom Bankhaus Oddo Seydler auf Anfrage der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Freitag. Die nächste außerordentliche Dax-Überprüfung findet im Juni statt.



Mit einem Aktienkurs von inzwischen nur noch etwas mehr als 8 Euro ist der Börsenwert nach Streubesitz der Kranich-Linie auf rund 3,6 Milliarden Euro geschrumpft. Zum Vergleich: Der erst im März vom SDax in den MDax aufgestiegene Kochboxen-Hersteller Hellofresh kommt auf einen am Streubesitz orientierten Börsenwert von 4,4 Milliarden Euro.



Zwar ist es bis Juni noch etwas hin, doch sollte es bis Ende Mai keine deutlichen Änderungen - Aktienkurse und Börsenumsatz - in den Indizes der Dax-Familie geben, müsste die Lufthansa in den Index für mittelgroße Werte absteigen. Aktuell wäre dann die Aktie der Deutsche Wohnen der Nachrücker.



Das Immobilienunternehmen hofft schon seit geraumer Zeit auf eine Aufnahme in die erste deutsche Börsenliga, liegt die streubesitzgewichtete Marktkapitalisierung doch bei fast 13 Milliarden Euro. Bisher sind diese Träume jedoch zum einen am Börsenumsatz des MDax-Unternehmens gescheitert. Zudem gab es auch kein Dax-Mitglied, das die Verbleibe-Regeln nicht mehr erfüllt hatte.



Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden (ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/ag/mis

LUFTHANSA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de