Köln (www.fondscheck.de) - Der Ampega Rendite Rentenfonds (ISIN DE0008481052/ WKN 848105) feiert am 1. April sein 50-jähriges Bestehen, so die Ampega Investment GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Es gibt in Deutschland nur wenige Fonds, die dieses Alter überhaupt erreichen. Wie kaum ein anderer Rentenfonds seiner Klasse schreibt er seit Auflage eine beispiellose Erfolgsgeschichte: Bis heute kann er auf eine Wertentwicklung von rund 2000% verweisen, was eine jährliche Rendite von über 6% bedeutet. ...

