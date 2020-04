Das Coronavirus und die Angst davor halten weiterhin die Welt in Atem. Mittlerweile hat sich der CEO von Gilead mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit gewandt. Denn immer mehr Patienten warten sehnsüchtig auf ein wirksames Medikament.Für Daniel O'Day ist es "herzzerreißend", so viele Anfragen verzweifelter Menschen zu lesen. Gilead arbeitet daher mit der "größten Dringlichkeit" herauszufinden, ob der Wirkstoff Remdesivir tatsächlich auch die Lösung gegen Covid-19 ist. Noch sei dies nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...