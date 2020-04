NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Industrie hat im März die Talfahrt verschärft und ist jetzt auf dem niedrigsten Niveau seit 2009 angekommen. Hauptfaktor für die Schwäche ist der Ausbruch der Coronavirus Epidemie, die weite Teile des Sektors lahmgelegt hat. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 48,5 von 50,7 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 47,3 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 49,2 ermittelt worden.

"Die endgültigen Daten für März sind sogar noch schlechter als die erste Vorausschätzung", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. "Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes verzeichnet den tiefsten Einbruch seit der globalen Finanzkrise 2009. Die wachsende Zahl von Betriebsschließungen im Zuge des Kampfes gegen den Covid-19-Ausbruch bedeutet, dass die Geschäftsaktivitäten kollabiert sind."

April 01, 2020

