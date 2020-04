Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Zürich (pta030/01.04.2020/16:00) - Die von der HETA ASSET RESOLUTION AG (zuvor Hypo Alpe-Adria-Bank International AG) begebenen Schuldtitel mit den unten genannten ISIN wurden in der Regel im Rahmen des Angebots des Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds ("KAF") vom 06.09.2016 an den KAF verkauft.



Neben der seinerzeit erhaltenen Abfindung haben die ehemaligen Inhaber der Schuldtitel einen Anspruch auf einen bedingten zusätzlichen Kaufpreis für den Fall, dass die vom KAF aus der Abwicklung der HETA erhaltenen Beträge einen Schwellenwert überschreiten. Es ist offen, wann und in welcher Höhe es zu einer Zahlung des Bedingten Zusätzlichen Kaufpreises kommt. Die N+V AG bietet den ehemaligen Inhabern der Schuldtitel an, ihren Anspruch auf den Bedingten Zusätzlichen Kaufpreis bereits heute gegen Zahlung eines Geldbetrags zu veräußern.



Die Angebotsunterlagen können auf der Website der N+V AG: www.nv.ag abgerufen oder wahlweise bei der N+V AG, Birmensdorferstrasse 123, 8036 Zürich, Schweiz, per E-Mail: kontakt@nv.ag angefordert werden.



Die Angebotsunterlagen enthalten alle Konditionen, regionale Beschränkungen und technischen Details zur Abwicklung.



Aussender: N+V AG Adresse: Birmensdorferstrasse 123, 8003 Zürich Land: Schweiz Ansprechpartner: FB Corporate Actions E-Mail: kontakt@nv.ag Website: www.nv.ag



