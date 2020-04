Trotz Corona-Beschränkungen kann GR Silver Mining seine Arbeiten auf dem San Marcial-Projekt fortsetzen. Zudem hat man den Kauf der La Plomosas-Mine von First Majestic Silver abgeschlossen. CEO Marcio Fonseca äußerte sich im Video-Interview zu der aktuellen Situation.

Es wird weiter gearbeitet!

Der Silberpreis ist zuletzt kräftig gefallen, scheint sich aber nun zu stabilisieren. Die AKtie von GR Silver Mining (0,17 CAD | 0,10 Euro; CA38149Q1046) hat sich dagegen recht gut gehalten. Aktuell wird auch auf dem San Marcial-Projekt weiter gearbeitet, wie CEO Marcio Fonseca im Video-Interview mit Proactive Vancouver sagte. Die Liegenschaft liegt in einer wenig besiedelten Gegend. Leidglich die Offices in Vancouver und Rosario seien auf Home Office umgestellt worden.

Kauf von La Plomosas abgeschlossen

Nun konnte GR Silver Mining auch die Akquisition von La Plomosas von First Majestic Silver abschließen (ausführlich an dieser Stelle). Damit besitzt das Unternehmen laut Fonseca die "Key Assets" in diesem Mining-Distrikt und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...