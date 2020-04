Wegen der Turbulenzen an den Finanzmärkten im Zuge der Corona-Krise ist das Handelsvolumen an der Deutschen Börse im März auf den höchsten Stand seit über einem Jahrzehnt gestiegen. An den Kassamärkten habe sich der Umsatz auf 300,7 (Vorjahresmonat: 130,3) Milliarden Euro mehr als verdoppelt, teilte der Betreiber der Frankfurter Börse am...

