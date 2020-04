Beamte und Politiker aus den Innenministerien wollen härter gegen Falschinformationen auf Social Media vorgehen. Dabei ist sich nicht einmal die WHO immer sicher, was bei Corona falsch und was richtig ist. Wer in Ungarn jetzt öffentlich etwas über das Coronavirus schreibt, muss auf der Hut sein: Seit Anfang der Woche gilt dort ein Notstandsgesetz - Regierungschef Viktor Orbán regiert dort jetzt per Dekret. Die "Verbreitung von Falschnachrichten" kann dort mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden. Das Problem dabei: Covid-19 ist ein neues Phänomen - welche Warnung auf Social Media falsch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...