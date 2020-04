Der Euro hat am Mittwoch im späten europäischen Handel weiter schwächer tendiert. Kurz nach 16.00 Uhr stand er bei 1,0926 Dollar, in der Früh war er noch mit 1,0988 Dollar gehandelt worden.Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten zeigten eine Verschlechterung der US-Konjunktur, allerdings eine weniger starke als Analysten im Vorfeld befürchtet hatten. Zunächst wurde bekannt, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...