Die Zahl der Infizierten in den USA ist einmal mehr stark gestiegen. Börsianer reagieren mit Verkäufen und schicken den Dow Jones wieder gen Süden. Besser als erwartete Signale aus dem verarbeitenden Gewerbe geben nur kurz Anlass zur Hoffnung. Nach Auffassung von Ökonomen ist der leichte Rückgang nur die Ruhe vor dem wahren Sturm.Die wachsenden Sorgen um die Corona-Pandemie haben am Mittwoch die Wall Street weiter belastet. Der am Vortag schon gesunkene Dow Jones Industrial startete mit kräftigen ...

