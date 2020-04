Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hält eine Verlängerung der Kontaktsperren bis nach Ostern und ein Besuchsverbot von Alten- und Pflegeheimen für nötig, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Bislang seien in Hessen 3.587 Menschen mit dem Virus infiziert, 27 von ihnen seien gestorben. "Die Entwicklung in den letzten Tagen ist eher moderat, aber sie lässt noch keine generelle Einschätzung zu. Entscheidend ist, dass die Infektionsgeschwindigkeit, also die Ausbreitung immer noch viel zu rasch voranschreitet", sagte Bouffier am Mittwoch.

Es sei positiv, dass sich alle Ministerpräsidenten zuvor im Gespräch mit der Bundeskanzlerin auf eine Verlängerung der Ausgangsbeschränkungen bis zum 19. April verständigt hätten. Nach Ostern wolle man die Situation neu bewerten.

Man solle Kontakt außerhalb der Familie auch zu Ostern wenn möglich vermeiden und Hygienemaßnahmen befolgen.

"Je mehr wir das beherzigen, umso größer sind unsere Chancen, dass wir mit der Ausbreitung dieser Viruserkrankungen zurechtkommen, dass wir die Herausforderungen beherrschen können und dass wir insbesondere auch unser Gesundheitssystem nicht überlasten", so der CDU-Politiker.

