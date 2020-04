comdirect bank AG: comdirect wird der Hauptversammlung keine Dividende für 2019 vorschlagenDGAP-Ad-hoc: comdirect bank AG / Schlagwort(e): Dividende comdirect bank AG: comdirect wird der Hauptversammlung keine Dividende für 2019 vorschlagen01.04.2020 / 17:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Quickborn, 1. April 2020. Die Europäische Zentralbank hat am 27.03.2020 eine Empfehlung an die Banken ausgesprochen, bis mindestens zum 1. Oktober 2020 keine Dividende für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 auszuschütten. Aus diesem Grund werden Vorstand und Aufsichsrat der comdirect bank AG der Hauptversammlung keine Dividende für 2019 vorschlagen.Kontakt:Simone Glass, Head of Investor Relations +49 4106 704 1966, simone.glass@comdirect.de01.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: comdirect bank AG Pascalkehre 15 25451 Quickborn Deutschland Telefon: + 49 (0) 4106/704-0 Fax: + 49 (0) 4106/708-2580 E-Mail: ir@comdirect.de Internet: www.comdirect.de ISIN: DE0005428007 WKN: 542800 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1013131Ende der Mitteilung DGAP News-Service1013131 01.04.2020 CET/CEST