Keinen Grund zur Freude haben Anleger, die in den Anteilsschein von Cincinnati Financial investiert haben: Der Kurs des Wertpapiers sackt kräftig ab. Mit einem Minus von 6,73 Prozent gehört heute die Aktie von Cincinnati Financial zu den Anteilsscheinen mit schlechter Performance des Tages.

Den vollständigen Artikel lesen ...