CLERMONT-FERRAND (dpa-AFX) - Der französische Reifenhersteller und Continental -Rivale Michelin streicht angesichts der Coronavirus-Pandemie seine Dividende zusammen. Statt wie bisher in Aussicht gestellt 3,85 Euro je Aktie will das Unternehmen auf der Hauptversammlung nur noch die Ausschüttung von 2 Euro pro Anteil vorschlagen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Clermont-Ferrand mitteilte. Ziel sei es, damit die Interessen der verschiedenden Stakeholder am Unternehmen im Gleichgewicht zu halten. Das Aktionärstreffen soll am 23. Juni diesmal hinter verschlossenen Türen stattfinden und im Internet übertragen werden./men/he

