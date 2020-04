Die ersten Lieferungen der neuen Wärmesensorlösung FLIR A400/A700 gehen an Einrichtungen, die an der Eindämmung der Ausbreitung des COVID-19-Virus arbeiten

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) kündigte heute die Kameralösungen FLIR A400/A700, eine Kamera mit intelligentem Wärmesensor und eine stationäre Wärmebild-Streaming-Kamera zur Überwachung von Ausrüstungen, Produktionslinien, kritischen Infrastrukturen und zum Screening erhöhter Hauttemperaturen an. Diese hochgradig konfigurierbaren Smart-Kamera-Systeme ermöglichen eine präzise, berührungslose Temperaturüberwachung in einem breiten Spektrum von Disziplinen: Kontrolle von Fertigungsprozessen, Produktentwicklung, Emissionsüberwachung, Abfallmanagement, Anlagenwartung und Verbesserungen im Bereich Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS). Bei der Lieferung der intelligenten Wärmesensorlösung FLIR A400/A700 werden zunächst Organisationen bevorzugt, die COVID-19 bekämpfen. Die Serie bietet für alle Anwendungen Multi-Image-Streaming, Edge-Computing und Wi-Fi-Konnektivität, was den Datenfluss beschleunigt, schnellere Entscheidungen ermöglicht und somit Produktivität und Sicherheit von Fachleuten verbessert.

