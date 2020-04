FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Unsicherheit angesichts der Auswirkungen der Coronavirus-Krise hat seit Ende Februar die meisten Aktien in Deutschland deutlich auf Talfahrt geschickt. Doch es gibt auch ein paar wenige Gewinner. Zu ihnen zählen in erster Linie Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich. Außerdem gehören der Anbieter von Fernwartungssoftware Teamviewer und der Essenslieferant Hellofresh dazu. Dessen Aktie schwang sich an diesem Mittwoch im sehr schwachen Gesamtmarkt in Rekordhöhen auf.Zum Handelsschluss gaben die Anteile von Hellofresh im MDax zwar rund 3 Prozent auf 29,62 Euro ab. Zuvor allerdings hatten sie bei 32,94 Euro einen Höchststand erreicht. Dass der Kochboxenlieferant zu den Profiteuren der Corona-Krise gehört, sollte nicht überraschen, sind sich zahlreiche Analysten wie etwa die von Morgan Stanley, JPMorgan oder Barclays einig. Das Ausmaß allerdings, in dem Hellofresh im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen habe, zeuge von einer prinzipiell starken Geschäftsdynamik, urteilte Alvira Rao, Expertin bei der Bank Barclays. Hellofresh hatte am Montag Indikationen zum ersten Quartal veröffentlicht.Ein Rekordhoch hatten am Dienstag außerdem die Papiere von Teamviewer bei 38,66 Euro erreicht, bevor dann Gewinnmitnahmen einsetzten. An diesem Mittwoch erholten sie sich wieder etwas und stiegen um knapp 3 Prozent auf 37,40 Euro. DZ-Bank-Analyst Armin Kremser verwies auf die jüngsten Aussagen des Unternehmens. "Aufgrund der Coronakrise sieht Teamviewer signifikante Zusatznachfrage nach Fernzugangs- und Home Office-Lösungen im ersten Quartal." Das seien positive Nachrichten. Es würde ihn nicht überraschen, wenn Teamviewer seinen Ausblick in den kommenden Wochen anhebe, ergänzte er.Weitere Profiteure sind auch Biontech , Drägerwerk , Shop Apotheke und Qiagen . Vor allem die Aktie des Biopharma-Spezialisten Biontech, die im Oktober 2019 an der Nasdaq erstmals notiert wurde, machte riesige Kurssprünge. Gemeinsam mit den US-Pharmariesen Pfizer und Fosun Pharma in Shanghai wollen die Mainzer einen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 entwickeln. Der Impfstoff-Kandidat mit der Bezeichnung BNT 162 soll Körperzellen dazu anregen, Wirkstoffe zur Abwehr des Virus zu erzeugen.Dazu hatte Biontech am Vortag erst weitere Details bekannt gegeben. Berenberg-Analystin Shanshan Xu hält das Unternehmen wegen seiner breit aufgestellten Entwicklungsplattform und der nötigen Herstellungskapazitäten für bestens aufgestellt im weltweiten Wettrennen um einen Impfstoff. Zudem hob sie nun positiv hervor, dass Biontechs Wirkstoffkandidat BNT 111 gegen fortgeschrittenes Melanom (Hautkrebs) der Sprung in eine zulassungsrelevante Studie gelungen sei. Dies sei ein weiterer Kurstreiber.Auf der Handelsplattform Tradegate, wo das Papier deutschlandweit am aktivsten gehandelt wird, gab es zwar am Mittwoch zuletzt um viereinhalb Prozent auf 50,64 Euro nach und hat auch nach seinem Rekordhoch am 18. März bei 101 Euro wieder die Hälfte eingebüßt. Dennoch: Seit seiner Erstnotiz im vergangenen Jahr bei etwas unter 14 Euro hierzulande, ist der Kursgewinn immer noch beträchtlich.Qiagen stiegen zuletzt Mitte März, als es allgemein wegen der Viruspanik steil abwärts ging, wieder Richtung Rekordhoch. Seither hält sich die Aktie recht stabil. Am Mittwoch ging es um knapp 1 Prozent auf 36,90 Euro hoch. Wie das Diagnostik-Unternehmen zuvor informierte, können in den USA Labore künftig auf der Suche nach dem neuartigen Virus auf bestimmte Testkits von Qiagen zurückgreifen. Für seinen Qiastat-Dx-Test bekam der Konzern eine Notfallzulassung von der US-Arzneimittelbehörde FDA.Der Drägerwerk-Konzern profitiert mit seinen zwei Produktgruppen Atemschutzmasken und Beatmungsgeräte von der Pandemie. Allerdings hat das SDax-Unternehmen noch ein anderes Standbein: den Bereich Sicherheitstechnik mit vielen Kunden aus der Rohstoff- und Chemieindustrie. Daher ist der Medizintechnikkonzern nicht nur Nutznießer der Krise, sondern werde auch unter ihr leiden, urteilte die DZ Bank. Die Drägerwerk-Aktien konnten sich während der Virus-Krise kräftig erholten und sogar wieder in Richtung alter Rekorde klettern. Bis auf 108,50 Euro war es Ende März wieder nach oben gegangen. Mit einem Plus von etwas mehr als 1 Prozent auf 89,70 Euro gingen die Papiere aus dem Handel.Auch die Shop Apotheke gilt als Krisengewinner: Erst vor kurzem haben sowohl die Privatbank Hauck & Aufhäuser als auch die britische Barclays ihr Kursziel auf 60 Euro angehoben und ihre Kaufempfehlungen bekräftigt. Der Online-Arzneimittelhändler dürfte als struktureller Gewinner aus der Krise hervorgehen, hieß es bei Hauck & Aufhäuser. Barclays-Analystin Alvira Rao hob die wegen der Viruskrise gestiegene Nachfrage nach Gesundheitsprodukten hervor. Darüber hinaus sei das Unternehmen gut aufgestellt, um vom nahenden E-Rezept in Deutschland zu profitieren. Die Aktien gewannen im sehr schwachen Markt an diesem Mittwoch letztlich gut 17 Prozent auf 59,50 Euro. Damit sind auch sie nicht mehr allzu weit von ihrem im November 2017 erreichten Rekordhoch bei 64,81 Euro entfernt./ck/he