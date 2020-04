MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Evonik wegen der Corona-Krise von 29,50 auf 26,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chemiekonzern bleibe unter den von der Baader Bank beobachteten Papieren ein "Top Pick", schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die vorgelegten Jahreszahlen bestätigten ihre Ansicht, dass die Restrukturierungen erfolgreich voranschreiten. Sie sieht deutliches Erholungspotenzial für die Aktien./tih/jsl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 17:18 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000EVNK013

EVONIK-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de