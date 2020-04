FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Covestro trotz der Unsicherheiten durch die Corona-Krise von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Peter Spengler geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie im Zuge der Pandemie in diesem Jahr von niedrigeren Investitionen des Kunststoffkonzerns aus - mit dem Ergebnis einer sinkenden Nettoverschuldung. Dennoch rechnet er damit, dass Covestro seine Gewinnzielspanne nach unten verschieben wird. Außerdem schließe er eine spätere Kürzung der Dividende nicht mehr aus./tih/jsl



ISIN: DE0006062144

