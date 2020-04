DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 2.680,30 -3,83% -28,43% Stoxx50 2.663,94 -2,43% -21,72% DAX 9.544,75 -3,94% -27,96% FTSE 5.429,46 -4,28% -24,80% CAC 4.207,24 -4,30% -29,62% DJIA 21.131,27 -3,59% -25,96% S&P-500 2.485,78 -3,82% -23,06% Nasdaq-Comp. 7.446,69 -3,29% -17,01% Nasdaq-100 7.583,03 -2,95% -13,17% Nikkei-225 18.065,41 -4,50% -23,63% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 172,47 -13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 20,25 20,48 -1,1% -0,23 -66,2% Brent/ICE 24,88 26,35 -5,6% -1,47 -61,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.592,63 1.573,58 +1,2% +19,05 +5,0% Silber (Spot) 14,02 14,00 +0,1% +0,02 -21,5% Platin (Spot) 724,05 725,45 -0,2% -1,40 -25,0% Kupfer-Future 2,18 2,24 -2,7% -0,06 -22,2%

Uneinheitlich zeigen sich die Ölpreise. Die bestehenden Sorgen in Bezug auf ein Öl-Überangebot erhielten durch die jüngsten US-Lagerdaten neue Nahrung. Die Lagerbestände sind in der zurückliegenden Woche erheblich stärker gestiegen als erwartet, wie aus den offiziellen Daten des US-Energieministeriums vom Mittwoch hervorgeht. Zudem hat Saudi-Arabien seine Drohungen wahrgemacht und die Fördermenge erhöht. Doch während es für die europäische Referenzsorte Brent abwärts geht, stabilisiert sich die US-Sorte WTI, nachdem sie kurz unter die Marke von 20 Dollar gerutscht war. Gold verzeichnet nach den Abgaben der vergangenen Tage wieder Zulauf. Marktteilnehmer verweisen zur Begründung auf die weiter rasante Ausbreitung des Coronavirus, vor allem in den USA. Hier dürften noch mehr negative Nachrichten drohen. Auch seien die konjunkturellen Folgen immer noch nicht absehbar.

FINANZMARKT USA

Die sich in den USA weiter rasant ausbreitende Coronavirus-Pandemie sorgt an der Wall Street am Mittwoch für kräftige Abgaben. Die Zahl der Todesopfer hat sich innerhalb von vier Tagen mehr als verdoppelt. Zudem verzeichnet das Land die weltweit höchste Zahl an Infektionen. US-Präsident Donald Trump sprach von schmerzhaften zwei Wochen, die dem Land im Kampf gegen das Coronavirus bevorstünden. Der ADP-Arbeitsmarktbericht fiel mit einem Rückgang von 27.000 Stellen besser als das erwartete Minus von 125.000 Stellen aus. ADP wies jedoch darauf hin, dass der Erhebungszeitraum lediglich bis zum 12. März reichte, die gleiche Zeitspanne, wie sie auch für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für März gilt, der am Freitag veröffentlicht wird. Daher seien die jüngsten Auswirkungen der Pandemie noch nicht erfasst, auch nicht der massive Sprung bei den Erstanträgen in der vergangenen Woche. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe rutschte im März zwar unter die Expansionsschwelle, ging aber längst nicht so drastisch zurück wie erwartet. Gleiches galt für sein von Markit ermitteltes Pendant. Bei den Einzelwerten stehen Xerox und HP im Fokus. Die Coronavirus-Krise hat Xerox bei seinem feindlichen Übernahmeversuch des PC- und Druckerherstellers HP einen Strich durch die Rechnung gemacht. Xerox kündigte an, das seit fünf Monaten verfolgte Vorhaben aufzugeben. Der Konzern wäre angesichts der Marktverwerfungen nicht in der Lage, den Deal im Volumen von über 30 Milliarden US-Dollar wegen der damit verbundenen hohen Schuldenlast über die Bühne zu bringen. Xerox und HP geben jeweils deutlich nach.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Besser als erwartet ausgefallene US-Wirtschaftsdaten haben Europas Börsen am Mittwoch nicht gestützt. Damit erfüllte sich die Hoffnung auf einen positiven Quartalsauftakt nicht. Laut ADP-Arbeitsmarktbericht wurden im März nur 27.000 Stellen im Privatsektor abgebaut und damit deutlich weniger als die erwarteten 125.000. Auch der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe blieb über den Prognosen. Im Handel hieß es nach dem Motto "aufgeschoben aber nicht aufgehoben", dass die kommenden Lesungen vermutlich deutlich schlechter ausfallen werden. Einer der Gründe für den Pessimismus an den Börsen dürften Aussagen von US-Präsident Donald Trump gewesen sein. Dieser hat davor gewarnt, dass die Coronavirus-Epidemie in den USA bis zu 240.000 Menschenleben fordern könnte, und das selbst bei Einhaltung der "Social Distance" Vorgaben. Auf Unternehmensseite passten weitere Gewinnwarnungen oder Streichungen von Prognosen in das negative Bild und sorgten gerade bei Einzeltiteln für Abgabedruck. Munich Re verloren 4,9 Prozent. Der Versicherer hat das Gewinnziel für 2020 kassiert und einen geplanten Aktienrückkauf bis auf Weiteres ausgesetzt. Dessen ungeachtet will Munich Re den Aktionären für 2019 aber unverändert eine Dividende von 9,80 Euro je Aktie vorschlagen. Continental gaben um 7,8 Prozent nach. Der Autozulieferer rechnet für das erste Quartal wegen der Coronavirus-Krise bei sinkenden Umsätzen mit einem Margeneinbruch. VW fielen um 7,3 Prozent, nachdem die Produktionspause bis zum 19. April verlängert wurde. Sensorhersteller AMS hat seine Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Osram-Übernahme über die Bühne gebracht, aber nur mit Mühe. AMS verloren 9,1 Prozent. Für Osram ging es um 4,9 Prozent nach unten. Trotz der AMS-Kapitalerhöhung haben einige Anleger Zweifel daran, dass die geplante Übernahme zustande kommen wird.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:21 Di, 17:11 % YTD EUR/USD 1,0928 -0,93% 1,0978 1,0992 -2,6% EUR/JPY 117,06 -1,32% 118,10 118,44 -4,0% EUR/CHF 1,0570 -0,34% 1,0579 1,0611 -2,6% EUR/GBP 0,8807 -0,82% 0,8893 0,8842 +4,1% USD/JPY 107,12 -0,40% 107,58 107,76 -1,5% GBP/USD 1,2408 -0,16% 1,2346 1,2429 -6,4% USD/CNH (Offshore) 7,1213 +0,41% 7,1069 7,0884 +2,2% Bitcoin BTC/USD 6.208,76 -3,78% 6.317,01 6.483,26 -13,9%

Der Dollar legt auf breiter Front zu. Der WSJ-Dollarindex, der den Wert des Dollar gegen einen Korb aus 16 anderen Währungen misst, steigt um 0,6 Prozent. Der Euro fällt auf rund 1,0940 Dollar, im Tageshoch hatte er 1,1038 Dollar gekostet. Als weitweit am stärksten genutzte Währung gilt der Dollar auch als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Im aktuellen Umfeld dürfte der Dollar seine Stärke auf Kosten der meisten anderen G10-Währungen vorerst behaupten, erwarten die Analysten von TD Securities.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Börsen hat sich am Mittwoch eine klar negative Tendenz durchgesetzt. Mit zunehmender Sitzungsdauer gerieten die Kurse immer deutlicher unter Druck. Anleger blickten mit wachsender Sorge gen USA, dem neuen Epizentrum der Coronavirus-Pandemie. Die Zahl der Neuinfizierten und Todesfälle dort nimmt immer noch stark zu und eine Abschwächung scheint nicht in Sicht. US-Präsident Donald Trump sprach von schmerzhaften zwei Wochen, die dem Land im Kampf gegen das Virus bevorstünden. Goldman Sachs hat seine ohnehin schon pessimistischen Erwartungen nochmals gesenkt. Trump rief derweil ein neues Infrastruktur-Programm ins Leben. Hoffnungen, die Wirtschaftskrise in Asien könnte bereits einen Boden gefunden haben, könnten verfrüht gewesen sein. Laut Tankan-Bericht der japanischen Notenbank fiel der Sentimentindex für die Großunternehmen des Landes im März auf den tiefsten Stand seit sieben Jahren. Ökonomen hatten allerdings noch Schlimmeres befürchtet. Verbesserte Daten aus China stützten die dortigen Börsen etwas. Der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich vom Rekordtief im Februar ganz knapp in den Expansionsbereich. Die Industrieproduktion erhöhte sich, allerdings gingen die Neuaufträge zurück.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Adidas entschuldigt sich für Forderung nach Mietstundung wegen Corona

Adidas hat sich in einem offenen Brief für die Forderung entschuldigt, dass Vermieter dem Herzogenauracher Sportartikelkonzern angesichts der Corona-bedingten, behördlich verordneten Ladenschließungen die Miete für April erlassen sollten. Dies sei von vielen als unsolidarisch empfunden worden, teilte die Adidas AG mit.

Continental will keine Staatshilfen beanspruchen

Continental geht derzeit davon, die Corona-Krise ohne direkte Staatshilfen zu überstehen. Der DAX-Konzern verfügt eigenen Angaben zufolge über liquide Mittel von etwa 2,3 Milliarden Euro und zugesagte Kreditlinien von rund 4,6 Milliarden Euro. "Wir sind stark und bleiben zuversichtlich", sagte CEO Elmar Degenhart während einer Telefonkonferenz. In dem aktuell unterstellten Szenario werde der Konzern keine Staatshilfen benötigen, so der Manager.

Kassamarkt-Handelsumsatz der Deutschen Börse steigt im März sprunghaft

Die Volatilität der Finanzmärkte infolge der Coronavirus-Pandemie hat bei der Deutschen Börse im März für einen massiven Anstieg des Handelsvolumens gesorgt. An den Kassamärkten wurde im vergangenen Monat ein Handelsumsatz von 300,7 Milliarden Euro erzielt, mehr als doppelt so viel wie im März des Vorjahres mit 130,3 Milliarden Euro, wie die Deutsche Börse AG mitteilte.

Axel Springer verschwindet mit Ablauf des 6. April von der Börse

Der Termin für den Börsenrückzug der Axel Springer SE steht nun endgültig fest. Wie das Unternehmen mitteilte, werden die Papiere mit Ablauf des 6. April vom Kurszettel der Frankfurter Wertpapierbörse verschwinden. Die Börse habe Springer mitgeteilt, dass dem Antrag auf Widerruf der Börsenzulassung stattgegeben worden sei.

Comdirect lässt die Dividende für 2019 ausfallen

Der Vorstand der Comdirect Bank wird der Hauptversammlung 2020 keine Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019 vorschlagen. Im Januar hatte die Comdirect zur Bilanzpressekonferenz bekannt gegeben, eine Dividende von 35 Cent je Aktie vorzuschlagen. Mit der Aussetzung der Dividende folgt das Institut nach eigenen Angaben vom Mittwoch den Empfehlung der Europäischen Zentralbank vom 27. März an die Institute, angesichts der Unsicherheiten infolge der Coronavirus-Pandemie bis zumindest 1. Oktober 2020 für die Jahre 2019 und 2020 keine Dividende auszuschütten.

Galeria Karstadt Kaufhof beantragt Schutzschirm-Verfahren - Presse

Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will sich einem Medienbericht zufolge in einem Schutzschirm-Verfahren sanieren. Wie die Wirtschaftswoche am Mittwoch berichtete, stellte der Konzern einen entsprechenden Insolvenzantrag beim zuständigen Amtsgericht in Essen. Die Kaufhauskette selbst äußerte sich auf Nachfrage zunächst nicht.

SGL Carbon setzt Prognose aus - Ziele für 2020 werden nicht erreicht

Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon hält die im Oktober ausgegebene Prognose für nicht mehr erreichbar und setzt sie aus. Eine verlässliche Umsatz- und Ertragsprognose sei derzeit nicht möglich, teilte SGL mit. Für die Zeit ab März rechnet das Unternehmen mit Abweichungen zur Planung.

US-Absatz von Porsche im ersten Quartal ein Fünftel schwächer

Porsche hat im ersten Quartal 11.994 Autos in den USA verkauft, ein Rückgang von 3.000 Fahrzeugen oder 20,2 Prozent. Vor allem der SUV Cayenne und die Sportwagenlimousine Panamera verkaufte sich deutlich schlechter, wie einer Mitteilung von Porsche Cars North America zu entnehmen ist. Vom neuen Elektromodell Taycan wurden 221 Stück verkauft. Porsche führte die Abschwächung auch auf die Coronavirus-Pandemie zurück. Auch sei das Vorjahresquartal stark gewesen.

Amazon-Techniker unterstützen Standortschließung bei Virus-Infektion

Die Forderung von Lagerarbeitern des Onlinehändlers Amazon, bei einem Coronavirus-Fall den entsprechenden Standort zu schließen und die Gehälter weiter zu zahlen, wird nun auch von 500 Technikern des Konzerns unterstützt. Das teilte die Gruppe "Amazon Employees For Climate Justice" mit.

AXA verspricht: keine Entlassungen und Gehaltskürzungen wegen Corona

Der Versicherungskonzern AXA hat zugesagt, dass die Coronavirus-Pandemie keine Folgen für die Beschäftigung und die Vergütung seiner rund 160.000 Mitarbeiter haben wird. Alle Arbeitsplätze würden erhalten bleiben, solange der Stillstand andauere. Auch werde der französische Konzern die Möglichkeit zur Kurzarbeit in Frankreich nicht in Anspruch nehmen.

Tabakkonzern BAT arbeitet an Impfstoff gegen Coronavirus

Der Tabakkonzern British American Tobacco (BAT), der Zigarettenmarken wie Lucky Strike und Dunhill herstellt, arbeitet mit einer Tochterfirma an einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus - und nutzt dafür Tabakpflanzen. Wie BAT mitteilte, arbeitet seine US-Biotechnologie-Tochter Kentucky BioProcessing (KBP) an der Entwicklung des Impfstoffs. Der Impfstoff befindet sich den Angaben zufolge in der vorklinischen Prüfung.

BP spricht Arbeitsplatzgarantie für nächste drei Monate aus

Der britische Öl- und Gaskonzern BP will im Rahmen seines Plans zur Verbesserung der Profitabilität während der Corona-Krise keine Arbeitsplätze abbauen oder Mitarbeiter entlassen. Nach Angaben der Briten soll diese Entscheidung in den kommenden drei Monaten gelten.

Capgemini sichert sich gut 98 Prozent an Altran

Die IT-Beratungsfirma Capgemini wird nach der letzten Phase ihres Übernahmeangebots 98,15 Prozent der Anteile an Altran Technologies halten. Wie das Unternehmen mitteilte, kommt sie damit auf 98,03 Prozent der Stimmrechte. Der Abschluss der Transaktion ist für den 8. April vorgesehen. Die französische Finanzmarktaufsicht AMF bestätigte, dass zuletzt 110,6 Millionen Altran-Aktien angedient wurden. Capgemini will nun einen Squeeze-Out durchführen, um die verbliebenen Aktionäre aus dem Unternehmen zu drängen.

Erste Group Bank zieht Finanzausblick 2020 zurück

Die Erste Group hat ihren Finanzausblick für das Geschäftsjahr 2020 zurückgezogen. Seit Wochen mehrten sich die Indizien, dass die Ausgangsbeschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie zu einer signifikanten Verschlechterung des wirtschaftlichen Ausblicks geführt haben, teilte Bank mit, die stark in Osteuropa aktiv ist.

T-Mobile US schließt Fusion mit Sprint ab

T-Mobile US hat ihre seit langem geplante Fusion mit dem Wettbewerber Sprint abgeschlossen. In den nächsten drei Jahren will die US-Tochter der Deutschen Telekom 40 Milliarden Dollar in das Netz und andere Bereiche investieren, um landesweit den Standard 5G bieten zu können, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. Den Aktionären verspricht T-Mobile von der Integration beider Gesellschaften eine Wertverbesserung im Volumen von mindestens 43 Milliarden Dollar.

Schieferölproduzent Whiting Petroleum beantragt Gläubigerschutz

Der massive Verfall der Ölpreise zwingt ein erstes Frackingunternehmen in die Restrukturierung: Das auf Schieferlagerstätten spezialisierte Bohrunternehmen Whiting Petroleum kündigte an, Gläubigerschutz nach Kapitel 11 zu beantragen.

