FRANKFURT (Dow Jones)--Standard & Poor's hat die Deutsche Telekom sowie die US-Tochter T-Mobile US heruntergestuft. Grund für die Herabstufung sei der Abschluss der Akquisition des US-Wettbewerbers Sprint durch T-Mobile U.S. am Mittwoch und vor allem die damit verbundenen Integrationskosten. Zudem werde T-Mobile 2020 und 2021 nur wenig freien operativen Cashflow generieren, was für S&P's Bewertung der finanziellen Risiken und Ratings relevant ist.

Das Rating für beide Unternehmen wurde um eine Stufe gesenkt, bei der Deutschen Telekom auf BBB von BBB+, bei der US-Tochter auf BB von BB+.

Der Ausblick für beide Unternehmen ist stabil. Ende April 2018 hatte S&P Deutsche Telekom auf Creditwatch mit negativen Implikationen gesetzt. Am 1. April 2020 schloss T-Mobile die Akquisition von Sprint für 26 Milliarden US-Dollar ab. Die Transaktion erfolgte über einen Aktientausch.

