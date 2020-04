Wir hatten es in unserem letzten Update bereits gesagt: Papiere der Lufthansa (WKN: 823212) bleiben wie kaum ein anderer Wert abhängig von den Entwicklungen rund um das Coronavirus. Folgerichtig markiert der Wert heute ein neues Langzeittief. Die Aktie notiert so Tief wie seit 2012 nicht mehr.

Wir haben zuletzt außerdem die Chancen, die sich mit einer Lufthansa-Nachrang-Anleihe ergeben, beleuchtet. Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass vor allem die Luftfahrtbranche von einem wirtschaftlichen Wiederaufschwung stark profitieren wird. Wann dieser jedoch genau erfolgt und wie stark die Airlines bis dahin gebeutelt sind, bleibt fraglich. Es ist also angeraten, zwischenzeitlich woanders hohe Rendite einzustreichen...

500%-Potenzial im April mit Bellerophon Therapeutics (WKN: A2PZZR)

Zwei Wochen nach der überraschenden Eil-Zulassung für eine Covid-19-Therapie von Bellerophon Therapeutics (WKN: A2PZZR) steht die Aktie des US-Unternehmens erneut vor dem Ausbruch.

Zeitweise über +600% Tagesplus standen für die Bellerophon-Aktie am vorletzten Freitag auf der Kurstafel. Zuvor hatte man verkündet, eine Sondereinsatzgenehmigung für seinen Produktkandidaten INOpulse bei Covid-19-Patienten erhalten zu haben.

Der Kurs schoss in der Folge bis auf 26 USD durch die Decke, nachdem die Aktie am Vortag noch bei 3,39 USD aus dem Handel gegangen war. Die explodierte Handelsliquidität und hohe Volatilität rief sogleich viele Trader auf den Plan. Auch Leerverkäufer tummelten sich nach dem steilen Anstieg verstärkt in Bellerophon-Papieren und wetteten auf wieder fallende Notierungen.

Heutige Korrektur nutzen - Aktie JETZT ein Megakauf!

Bis auf 8,44 USD konnte der Kurs in der vergangenen Woche wieder gedrückt werden, bevor es nach entsprechenden Ansagen in unserem kostenlosen Live Chat mit wieder anziehender Nachfrage erneut nach oben ging. Die letzte Woche verabschiedete sich Bellerophon dann bei 12,67 USD aus dem Handel - ein Plus von mehr als 50% auf das Wochentief.

Nach positiven News zu Wochenbeginn über den erfolgreichen ersten Covid-19-Einsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...