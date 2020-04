The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.04.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.04.2020



ISIN Name



CA38116W1005 GOLD.QUEEN MIN.CONS. LTD

DK0061268711 BAVARIAN NOR EM.03/2020

GB00B5BT0K07 AON PLC A DL -,01

KYG2115F1155 CN BILLION RES HD-,01

US15930P8005 CHANTICLEER DL-,0001

