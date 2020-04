Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Monheim am Rhein (pta035/01.04.2020/20:15) - Umsatz und Ertrag in der WFA-Gruppe werden im Jahr 2020 voraussichtlich deutlich fallen, da der Kunstmarkt seit Mitte März einem nahezu vollständigen Lockdown unterliegt. Weil sich die Dauer dieser Maßnahmen nicht absehen lässt, ist es der Geschäftsführung derzeit nicht möglich, eine Prognose für das Geschäftsjahr 2020 abzugeben.



Das Unternehmen arbeitet, wie in der Vergangenheit, mit einer schlanken Struktur und befindet sich in guter finanzieller Verfassung, so dass der zu erwartende starke Nachfragerückgang keine Auswirkungen auf die Stabilität der Weng Fine Art Gruppe haben sollte.



Die Gesellschaft wird sich in den kommenden Monaten vornehmlich auf das Kunst-ECommerce-Geschäft fokussieren, da das Internet derzeit die einzige Plattform ist, auf der Kunst verkauft werden kann.



