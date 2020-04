Volkswagen bekommt die Folgen der Coronavirus-Pandemie immer stärker zu spüren. Nach herausragenden Zahlen in Januar und Februar ist der Absatz in den USA dramatisch eingebrochen. Inzwischen dürfte das Unternehmen kaum mehr neue Autos in den Vereinigten Staaten verkaufen. Viele Händler haben geschlossen.Der Autobauer Volkswagen hat den Ausbruch des Coronavirus bei den Verkaufzahlen des ersten Quartals auf dem US-Markt deutlich zu spüren bekommen. Die Händler verkauften 75.075 Autos und damit 13 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...