Jason Kilar, der für die Sparten Medien, Unterhaltung und Technologie zuständig ist, wurde mit Wirkung vom 1. Mai zum CEO von WarnerMedia ernannt. Er wird an John Stankey, Präsident und Chief Operating Officer von AT&T, berichten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200401005729/de/

(Foto: Business Wire)

Jason Kilar, 48, war zuvor Gründungs-CEO von Hulu und SVP bei Amazon.

"Jason Kilar ist eine dynamische Führungskraft mit den richtigen Fähigkeiten, um WarnerMedia in die Zukunft zu führen. Seine Erfahrung in den Bereichen Medien und Unterhaltung, Direct-to-Consumer-Videostreaming und Werbung passt perfekt zu WarnerMedia, und ich freue mich, dass er das nächste Kapitel des sagenhaften Erfolgs von WarnerMedia anführen wird", so Stankey. "Unser Team unter der Leitung von Bob Greenblatt, Ann Sarnoff, Gerhard Zeiler und Jeff Zucker hat eine erstaunliche Arbeit geleistet, um unsere Marken als führend in den Herzen und Köpfen der Verbraucher zu etablieren. Die Aufnahme von Jason Kilar in die talentierte WarnerMedia-Familie bei der Einführung von HBO Max im Mai gibt uns das richtige Management-Team, um unser führendes Markenportfolio, unsere erstklassigen Talente und unsere große Bibliothek mit geistigem Eigentum für zukünftiges Wachstum strategisch zu positionieren."

"In Partnerschaft mit diesem Weltklasse-Team freue ich mich so sehr auf die Gelegenheit, mich der künftigen Entwicklung von WarnerMedia zu widmen", erklärte Kilar. "Gut erzählte Geschichten waren schon immer wichtig, und in dieser für die Welt schwierigen Zeit sind sie noch wichtiger. Es wird ein Privileg sein, mit so vielen talentierten Menschen zu erfinden, zu kreieren und ihnen zu dienen. Der 1. Mai kann nicht früh genug kommen."

Jason Kilar war von der Gründung von Hulu im Jahr 2007 bis 2013 CEO des Unternehmens. Von 1997 bis 2006 war er in verschiedenen Führungspositionen bei Amazon tätig, unter anderem als SVP von Worldwide Application Software. Darüber hinaus war er von 2013 bis 2017 Mitbegründer und CEO des Videostreaming-Dienstes Vessel. Außerdem war er Vorstandsmitglied bei DreamWorks Animation (2013-2016) und Univision Communications (2016-2020). Er hat einen Bachelor-Abschluss (Journalismus Wirtschaft) der University of North Carolina at Chapel Hill und einen MBA der Harvard Business School.

Über WarnerMedia

WarnerMedia ist ein führendes Medien- und Unterhaltungsunternehmen, das über seine Geschäftsbereiche HBO, Turner, Warner Bros. und Otter Media hochwertige und beliebte Inhalte von einer Vielzahl talentierter Geschichtenerzähler und Journalisten für ein globales Publikum erstellt und vertreibt. WarnerMedia ist eine operative Einheit von AT&T Inc. (NYSE:T), einem diversifizierten, weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation, Medien und Unterhaltung sowie Technologie.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200401005729/de/

Contacts:

Keith Cocozza

Keith.Cocozza@warnermediagroup.com

(212) 484-7482

(347) 952-6487

Jeff Cusson

Jeff.cusson@hbo.com

(646) 302-3314