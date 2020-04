ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Continental angesichts von Eckdaten zum ersten Quartal und kassierter Jahresziele auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Im Auftaktquartal habe der Autozulieferer die globale Automobilproduktion dank der niedrigeren Abhängigkeit vom chinesischen Markt geschlagen, schrieb Analyst David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies dürfte sich im zweiten Quartal aber umkehren wegen des größeren Gewichts des europäischen Marktes./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 14:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004

CONTINENTAL-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de