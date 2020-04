Manganprojekt Chvaletice erhält positives Urteil vom Natura-2000-Netz der EU

Das Umweltschutzurteil folgt auf die Genehmigung von Investitionsanreizen der tschechischen Regierung

VANCOUVER, British Columbia, April 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX: EMN) (das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass sein vorgeschlagenes Manganprojekt Chvaletice in der Tschechischen Republik (das "Projekt") ein wichtiges positives Umweltschutzurteil erhalten hat.

Das Unternehmen erhielt ein positives Urteil vom Natura-2000-Netz für Naturschutzgebiete in der Europäischen Union, worin festgestellt wurde, dass das Projekt keine negativen Auswirkungen auf den Lebensraum wertvoller und bedrohter Tierarten haben wird.

Die Beurteilung wurde von der Behörde der Region Pardubice herausgegeben, die für die Umweltverträglichkeitsprüfung des Projekts und die Verwaltung zahlreicher tschechischer und europäischer Umweltgesetze, -vorschriften und -standards verantwortlich ist, die die Genehmigung und Implementierung des Projekts regeln. Dies gilt auch für Natura 2000 und tschechische Gesetze zum Schutz gefährdeter Arten und Lebensräume. Der Antrag des Unternehmens auf ein Urteil wurde gemäß den Bestimmungen des Naturschutz- und Landschaftsschutzgesetzes der Tschechischen Republik gestellt.

Dieses Urteil folgt der Genehmigung von Investitionsanreizen für das Projekt durch das Ministerium für Industrie und Handel der Tschechischen Republik in Form von Steuergutschriften in Höhe von 470,3 Mio. CZK (ca. 27 Mio. CAD) (siehe Ankündigung vom 30. März 2020).

Jan Votava, Managing Director von Mangan Chvaletice s.r.o., der tschechischen Tochtergesellschaft des Unternehmens, sagt zu dem Urteil: "Das Manganprojekt Chvaletice befindet sich für die Entwicklung dieser strategischen Abfallrecyclinginitiative genau am richtigen Ort. Die Beurteilung durch Natura 2000 macht dies deutlich. Wir entwickeln dieses Projekt sorgfältig, um die höchsten internationalen Umwelt- und Sozialstandards zu erfüllen, sodass die Tschechische Republik, die Gemeinden und unsere Kunden auf eine erstklassige Umweltschutzplanung und -leistung hinter unseren hochreinen Manganprodukten vertrauen können."

Über Natura 2000:

Natura 2000 ist ein Netzwerk von Naturschutzgebieten, das von allen EU-Mitgliedsstaaten nach einheitlichen Prinzipien gegründet wurde. Natura 2000 ist ein ökologisches Netzwerk aus wichtigen Brut- und Ruhestätten für seltene und bedrohte Arten und einigen seltenen natürlichen Lebensräumen, die wiederum selbst geschützt sind. Es erstreckt sich über alle 27 EU-Länder, sowohl an Land als auch auf See. Ziel des Netzwerks ist es, das langfristige Überleben der wertvollsten und am stärksten bedrohten Arten und Lebensräume Europas zu gewährleisten, die sowohl unter der Vogelschutzrichtlinie als auch unter der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie aufgeführt sind. Die Einrichtung und Umsetzung von Natura 2000 ist gemäß den beiden wichtigsten EU-Vorschriften zum Naturschutz obligatorisch. Dies sind Richtlinie 2009/147/EG des Rates (dies ist die kodifizierte Version der Richtlinie 79/409/EWG in der geänderten Fassung) über die Erhaltung von Wildvögeln ("Vogelschutzrichtlinie") und Richtlinie 92/43/EWG des Rates über die Erhaltung natürlicher Lebensräume und der wilden Flora und Fauna ("Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie"). Der Zweck des Netzwerks besteht darin, den Schutz der Tier- und Pflanzenarten und Lebensraumtypen zu gewährleisten, die am wertvollsten, am stärksten bedroht, am seltensten oder auf einen bestimmten Bereich in Europa beschränkt sind.

Über Euro Manganese:

Euro Manganese Inc. ist ein kanadisches Mineralrohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk der Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts in der Tschechischen Republik gilt. Das Projekt widmet sich dem Recycling alter Bergbauabraumhalden, die Europas größte Manganlagerstätte enthalten, und wird zu einer Umweltsanierung dieses Standortes führen. Die Europäische Union entwickelt sich zu einem wichtigen Zentrum für die Herstellung von Elektrofahrzeugen. EMN hat sich zum Ziel gesetzt, der bevorzugte Anbieter von nachhaltig produzierten ultrahochreinen Manganprodukten für die Lithium-Ionen-Batterie-Industrie und für Hersteller von Spezialstahl, High-Tech-Chemikalien und Aluminiumlegierungen zu werden.

Diese Ankündigung wurde durch den CEO von Euro Manganese Inc. zur Freigabe genehmigt.

