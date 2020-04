FRANKFURT (Dow Jones)-Die Deutsche Lufthansa hat sich nun auch mit ihren Piloten wegen der Folgen der Corona-Krise Kurzarbeit vereinbart. Die Cockpitkosten des Lufthansa-Konzerns würden damit um knapp 50 Prozent gesenkt, teilte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit mit. Die Vereinbarung betreffe Lufthansa, Germanwings und Lufthansa Aviation Training, einen Anbieter von Trainingsleistungen für Fluggesellschaften.

"Aufgrund der Besonderheiten bei den Arbeitsbedingungen und der Vergütungssystematik sowie des Umstandes, dass es nie zuvor im Cockpit der genannten Betriebe Kurzarbeit gegeben hatte, waren die Verhandlungen umfangreicher als üblich", teilte die Gewerkschaft mit.

Für rund 27.000 Kabinen- und Bodenmitarbeiter in Frankfurt und München hatte die Deutsche Lufthansa bereits am Montag Kurzarbeit vereinbart. Am Mittwoch sagte eine Konzernsprecherin, der Konzern habe für insgesamt rund 87.000 Mitarbeiter weltweit zwischen März und April Kurzarbeit beantragt oder plane sie zu beantragen. Insgesamt beschäftigt die Lufthansa mehr als 135.000 Mitarbeiter.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com DJG/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2020 17:19 ET (21:19 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.