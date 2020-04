VAPIANO SE: Antrag auf Eröffnung eines InsolvenzverfahrensDGAP-Ad-hoc: VAPIANO SE / Schlagwort(e): Insolvenz VAPIANO SE: Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens01.04.2020 / 23:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Vapiano SE: Antrag auf Eröffnung eines InsolvenzverfahrensKöln, 1. April 2020 - Der Vorstand der Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, "Vapiano" oder "das Unternehmen") hat heute entschieden, für die Vapiano SE beim zuständigen Amtsgericht Köln einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit zu stellen. Zugleich wird geprüft, ob Insolvenzanträge für Tochtergesellschaften der Vapiano-Gruppe gestellt werden müssen.Im Nachgang zu der per Ad hoc-Mitteilung vom 20. März mitgeteilten Lage der Vapiano SE konnte keine Lösung für den zuletzt aufgrund der COVID-19 Krise nochmals signifikant gestiegenen Liquiditätsbedarf von insgesamt zusätzlich ca. EUR 36,7 Mio. gefunden werden. Insbesondere konnte keine abschließende Einigung mit den finanzierenden Banken und wesentlichen Aktionären über die Beiträge zu der angestrebten umfassenden Finanzierungslösung erzielt werden. Mangels Einigung über eine solche Finanzierungslösung können auch die in Aussicht stehenden Finanzmittel aus staatlichen COVID-19 Unterstützungsprogrammen nicht beantragt werden.Sämtliche durch die Vapiano SE betriebenen Restaurants bleiben wegen der aktuellen COVID-19 Krise weiterhin bis auf Weiteres geschlossen. Deutsche und internationale Franchisenehmer sind von der Insolvenz der Vapiano SE unmittelbar nicht betroffen.Lutz Scharpe, CFO Vapiano SE01.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: VAPIANO SE Im Zollhafen 2-4 50678 Köln Deutschland Telefon: +49 (0) 221 67001-0 Fax: +49 (0) 221 67001-205 E-Mail: info@vapiano.eu Internet: www.vapiano.com ISIN: DE000A0WMNK9 WKN: A0WMNK Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1013417Ende der Mitteilung DGAP News-Service1013417 01.04.2020 CET/CEST