The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.04.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.04.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA DAIL XFRA DE000A1TNK86 DAIMLER AG.MTN 13/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB1BP9 LB.HESS.THR. IHS 16/26 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB00CB4 LBBW CEC BOAP 14/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0SNS0 LBBW LXS SYNT STZ 13/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0WUQ1 LBBW LHA BOANL SZ 14/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0WUR9 LBBW LXS BOA SZ P 14/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0WUS7 LBBW TNE5 BOA SZ P 14/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0YBC7 LBBW LHA BOANL SZ 14/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0YBD5 LBBW LXS BOA SZ P 14/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0YBE3 LBBW CEC BOANL SZ 14/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0YBF0 LBBW TKA BOANL SZ 14/20 BD01 BON EUR NCA BSD1 XFRA ES0413900087 BCO SANTANDER 05/20 BD01 BON EUR NCA XFRA XS0189704140 HSBC BK FDG(2) 04/UND.FLR BD01 BON GBP NCA NXYA XFRA XS1107303148 NEW WORLD RES 14/20 REGS BD02 BON EUR NCA XFRA XS1565684062 HBIS GRP HONG KONG 17/20 BD02 BON USD N