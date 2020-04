The following instruments on XETRA do have their first trading day 02.04.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.04.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A2EJ08 OESTERREICH 20/51 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA AT0000A2EJZ6 OESTERREICH 20/23 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA BE0000351602 BELGIQUE 20/27 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A289RN6 DAIMLER AG.MTN 20/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A28VQC4 VONOVIA FIN 20/24 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A28VQD2 VONOVIA FIN 20/30 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2GSQ14 FMS WERTMGMT IS.20/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AQW0 DZ BANK CLN E.9893 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2SZ0 LB.HESS.THR.CARRARA04C/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2S36 LB.HESS.THR.CARRARA04G/20 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013506292 ORANGE 20/27 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013506300 ORANGE 20/32 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA US05526DBN49 B.A.T. CAPIT 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA US05526DBP96 B.A.T. CAPIT 20/27 BD02 BON USD NCA XFRA US05526DBQ79 B.A.T. CAPIT 20/50 BD02 BON USD NCA XFRA US126408HS51 CSX CORP 20/50 BD02 BON USD NCA XFRA US35137LAL99 FOX 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA US370334CL64 GENL MILLS 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA US68389XBX21 ORACLE 20/50 BD02 BON USD NCA XFRA US68389XBY04 ORACLE 20/60 BD02 BON USD NCA XFRA US92826CAK80 VISA 20/40 BD02 BON USD NCA XFRA US92826CAL63 VISA 20/27 BD02 BON USD NCA XFRA XS2152795709 AIRBUS SE 20/25 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2152796269 AIRBUS SE 20/28 MTN BD02 BON EUR N