FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TPIG XFRA TH0471010Y12 IRPC PCL -FOREIGN- BA 1

NVPF XFRA TH0471010R11 IRPC PCL -NVDR- BA 1

2S7 XFRA US85207U1051 SPRINT CORP. SR.1 DL-,01

BKAA XFRA CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MAN.A LV

2CV XFRA GB00BD3VFW73 CONVATEC GROUP WI LS -,10

EFL XFRA CH0190891181 LEONTEQ AG SF 1

5GQA XFRA CA38116W1005 GOLD.QUEEN MIN.CONS. LTD

PP51 XFRA GB00BYRJ5J14 PRIMARY HEALTH LS-,0125

H3DP XFRA US15930P8005 CHANTICLEER DL-,0001

