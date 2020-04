FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.04.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 03.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.04.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

UTC1 XFRA US9130171096 UTD TECHN. DL 1

TEE XFRA CZ0009093209 O2 CZECH REPUBLIC KC 10

KRY0 XFRA FI4000369657 GLASTON OYJ

UNITED TECHNOLOGIES-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de