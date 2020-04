CLIQ Digital AG: Testierter Konzernabschluss 2019 und starkes Wachstum (+30 % EBITDA) für 2020DGAP-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis CLIQ Digital AG: Testierter Konzernabschluss 2019 und starkes Wachstum (+30 % EBITDA) für 202002.04.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsCLIQ Digital AG: Testierter Konzernabschluss 2019 und starkes Wachstum (+30 % EBITDA) für 2020- Testierte Konzernzahlen 2019 entsprechen den vorläufigen Zahlen vom 13. Februar 2020 - Alle wichtigen finanziellen Leistungsindikatoren zeigen deutliche Verbesserungen und übertreffen die kommunizierten Ziele - Positiver Ausblick für 2020: Anstieg des EBITDA um 30 % auf mindestens EUR 7,5 Mio. erwartetDüsseldorf, 02. April 2020 - Die CLIQ Digital AG (ISIN DE000A0HHJR3, WKN A0HHJR), ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform, veröffentlicht heute ihren testierten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019 und bestätigt die am 13. Februar 2020 publizierten vorläufigen Zahlen.Umsatz- und ErgebnisentwicklungCLIQ Digital hat im Geschäftsjahr 2019 ein Umsatzwachstum und eine signifikante Steigerung des Nettoergebnisses erwirtschaftet. Alle wichtigen finanziellen Leistungsindikatoren zeigen im Berichtsjahr eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr.Beträge in EUR Mio. 2019 2018 Veränderung Bruttoumsatzerlöse 63,1 58,2 +8% Nettoumsatzerlöse 44,2 39,1 +13% Marketingausgaben 22,2 18,8 +18% EBITDA 5,8 3,9 +49% Nettoergebnis 3,9 3,0 +30%Kundenbasiswert (in EUR Mio.) 26,0 24,0 CLIQ-Faktor 1,51 1,36 Alle wesentlichen Kennzahlen - wie in der o. g. Tabelle aufgeführt - verzeichneten im Geschäftsjahr 2019 einen starken Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Ursächlich dafür ist die Kombination aus einer erfolgreichen Media-Einkaufsstrategie, Investitionen in das Content-Portfolio und die Realisierung von Synergien zwischen den ausländischen Tochtergesellschaften. Deutliches Wachstum zeigte sich vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2019, wobei die Bruttoumsatzerlöse um 24 % von EUR 28,2 Mio. im ersten Halbjahr auf EUR 34,9 Mio. im zweiten Halbjahr 2019 stiegen.Der Anstieg der Nettoumsatzerlöse (Bruttoumsatzerlöse abzüglich der Kosten für Zahlungsdienstleister) um 13 % im Jahresvergleich auf EUR 44,2 Mio. (2018: EUR 39,1 Mio.) resultiert aus den im Berichtsjahr gestiegenen Marketingausgaben und der höheren Kundenrentabilität. Die Marketingausgaben erhöhten sich im Jahresvergleich um 18 % auf EUR 22,2 Mio. (2018: EUR 18,8 Mio.), wobei sich die Rentabilität der Neukunden, die sich im CLIQ-Faktor widerspiegelt, ebenfalls deutlich von 1,36 auf 1,51 verbesserte. Sowohl die Marketingausgaben als auch der CLIQ-Faktor, ein Schlüsselindikator für die Messung der Rentabilität von Neukunden, wurden durch die erfolgreiche Strategie des direkten Media-Einkaufs positiv beeinflusst, was zu einer steigenden Anzahl von Neukunden mit höherer Rentabilität führte.Das EBITDA erhöhte sich im Berichtsjahr deutlich um 49 % auf EUR 5,8 Mio. (2018: EUR 3,9 Mio.). Im Gesamtjahr 2019 lag das Ergebnis je Aktie bei EUR 0,36 und damit leicht über dem Wert des Vorjahres von EUR 0,35. Im Halbjahresvergleich stieg das Ergebnis je Aktie stieg von EUR 0,08 in den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 auf EUR 0,28 im zweiten Halbjahr 2019.Ausblick 2020Das im zweiten Halbjahr 2019 realisierte organische Wachstum setzt sich auch im laufenden Geschäftsjahr 2020 fort. Mit dem Schwerpunkt auf direkten Media-Einkauf und weiteren Investitionen in Content ist die CLIQ Digital Unternehmensgruppe bestens positioniert ihre Aktivitäten zu skalieren und in den kommenden Jahren weiteres Wachstum zu realisieren. Vor diesem Hintergrund ist der Vorstand von CLIQ Digital für das Jahr 2020 optimistisch und erwartet ein deutliches EBITDA-Wachstum von 30 % auf EUR 7,5 Mio. (2019: EUR 5,8 Mio.).Betrag in EUR Mio. 2020e 2019 Veränderung Bruttoumsatzerlöse 75,0 63,1 +19% Marketingausgaben 26,0 22,2 +17% EBITDA 7,5 5,8 +30%CLIQ-Faktor 1,58 1,51CLIQ Digital strebt für das Geschäftsjahr 2020 ein organisches Umsatzwachstum von 19 % auf EUR 75,0 Mio. (2019: EUR 63,1 Mio.) an, wobei die Marketingausgaben in ähnlicher Weise um 17 % auf EUR 26,0 Mio. (2019: EUR 22,2 Mio.) steigen sollen. Der Vorstand erwartet einen weiteren Anstieg des CLIQ-Faktors auf 1,58.Ungeachtet des erwarteten starken organischen Wachstums könnte CLIQ Digital eine der Ausnahmen sein, deren Geschäftsentwicklung von der COVID-19-Pandemie nicht negativ beeinflusst wird, da sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass es selbst in Zeiten der Rezession keinen Rückgang der Nachfrage nach digitaler Unterhaltung gibt.Der geprüfte Geschäftsbericht 2019 steht ab sofort unter www.cliqdigital.com im Bereich Investor Relations zur Verfügung.Über CLIQ Digital: CLIQ Digital ( www.cliqdigital.com) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A0HHJR3). 