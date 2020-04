BERLIN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet hat 2019 den Gewinn gesteigert und warnt vor negativen Auswirkungen der Corona-Krise. "Die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Weltwirtschaft und das Geschäftsjahr 2020 sind derzeit noch nicht konkret abschätzbar", sagte Unternehmenschef Oliver Samwer am Donnerstag in Berlin laut Mitteilung. "Allerdings ist jetzt schon erkennbar, dass sie sich in den kommenden Monaten und Quartalen auch auf Unternehmen in unserem Netzwerk negativ auswirken werden."



Im vergangenen Jahr kletterte der Konzerngewinn auf 280 Millionen Euro. Je Aktie waren das 1,90 Euro - ein Jahr zuvor waren es nur 1,28 Euro gewesen. Die von Rocket Internet als besonders wichtig ausgewählten Beteiligungen hätten sich 2019 gut entwickelt und hätten im vierten Quartal operativ - also vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten - alle die Gewinnschwelle erreicht. Rocket verfügte Ende März über liquide Mittel von 2,1 Milliarden Euro - rund 500 Millionen Euro weniger als noch am 8. November./men/jha/

