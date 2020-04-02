BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 200 (232) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 120,60 (138,80) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 246 (281) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 645 (655) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT LUFTHANSA AUF NEUTRAL (OUTPERFORM) - ZIEL 10,26 (15,45) EURDZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR CONTINENTAL AG AUF 82 (92) EUR - 'KAUFEN'DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 9,80 (14) EUR - 'KAUFEN'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 86 (89) EUR - 'SELL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 81 (82) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 102 (120) EUR - 'BUY'HSBC SENKT ZIEL FÜR INDUS HOLDING AUF 40 (50) EUR - 'BUY'JEFFERIES STARTET BECHTLE MIT 'HOLD' - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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