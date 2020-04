Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Aktienmärkte in Deutschland und in den USA haben erwartungsgemäß einen Fehlstart ins neue Quartal hingelegt. Dementsprechend muss der DAX heute mit schwachen Vorgaben zurechtkommen. Der Handelsstart dürfte nur wenig Bewegung bringen. Bei den Einzelthemen geht es heute um Carnival, Öl, ExxonMobil, die Deutsche Telekom, Bayer, die Deutsche Lufthansa und Zalando. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.