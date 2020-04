BERLIN (Dow Jones)--Der Bewerber um den CDU-Bundesvorsitz, Friedrich Merz, hat seine Unterstützung für das Management von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Corona-Krise signalisiert. Er habe sich bei der Bewertung der politischen Arbeit in den vergangenen Wochen "sehr zurückgehalten", sagte Merz im Deutschlandfunk. "Und das werde ich auch in den nächsten Wochen tun." Jetzt stehe die Bewältigung der Krise im Vordergrund. "Dafür hat die Politik, die Bundeskanzlerin auch persönlich jede Unterstützung verdient und die werde ich leisten."

Merz äußerte sich auch positiv über seine Mitbewerber um den Parteivorsitz. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hätten ihre jeweiligen Aufgaben in der Landes- und in der Bundesregierung, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen, ein Parlamentsmandat. "Ich finde, dass alle zusammen die Arbeit im Augenblick wirklich gut machen", sagte Merz, der selbst positiv auf das Coronavirus getestet wurde, aber von einem milderen Verlauf berichtete.

"Jetzt müssen alle zusammenstehen." Als deutscher Staatsbürger habe er "ein Grundvertrauen" in die Fähigkeiten von Bundes- und Landesregierungen. "Ich finde, das lässt einen doch ganz gut schlafen, auch wenn wir es mit großen Problemen zu tun haben", so der Vize des CDU-Wirtschaftsrates.

