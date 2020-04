Die Stone Estate.Swiss Management AG (Stone Estate), eine Schweizer Immobilien-Investmentgesellschaft und Teil der Reech Corporations Group, hat Alastair Manning mit sofortiger Wirkung zum Managing Director und Head of Asset Management bestellt.

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in Real Estate Asset Management sowie Akquisitionen und Veräußerungen unterstützt Alastair Manning mit seiner Expertise und seinem Wissen das Streben von Stone Estate, seine Position als führender Investor in Schweizer Gewerbeimmobilien weiter auszubauen. Sein Hauptaugenmerk wird dabei der Verwaltung des bestehenden Portfolios von Stone Estate sowie der Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten gelten.

"Alastair hat in einer Vielzahl europäischer Märkte erfolgreich ein erhebliches Geschäftswachstum begleitet und eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung von Immobilieninvestmentunternehmen gespielt. Aufgrund der Erfahrung bei Asset Management und Akquisitionen im Schweizer Markt vertrauen wir darauf, dass das Wachstum von Stone Estate unter der Führung von Alastair eine neue Ebene erreichen wird", sagte Fabian Godbersen, CEO/CIO von Stone Estate.

Vor seinem Wechsel betreute Alastair Manning bei Pears Global Real Estate Investors als Head of Asset Management ein europäisches Gewerbe- und Wohnimmobilienportfolio. Bei Pears war er in mehreren Ländern Europas für die Betreuung von Portfolios und den Abschluss von Geschäften in Deutschland, Dänemark, Polen, Österreich, den Niederlanden, Spanien und Italien zuständig.

Zuvor verantwortete er als Partner einer Real Estate Asset Management Boutique mit Sitz in Zürich die Verwaltung der Schweizer Gewerbeportfolios privater und börsennotierter Immobilieninvestoren. Überdies war er in verschiedenen Unternehmen für Immobilienberatung und -investment wie King Sturge in Großbritannien und Italien sowie Cushman Wakefield in Italien tätig.

Alastair Manning kommentierte: "Stone Estate ist ein einzigartiges Unternehmen mit einem sehr erfahrenen Führungsteam, lokalen und internationalen Marktperspektiven und insbesondere erheblichen Wachstumsambitionen. Ich freue mich auf meine künftige Aufgabe und darauf, der Firma zu helfen, ein wichtiger Akteur auf dem Schweizer Immobilienmarkt zu werden. Das Geschäft weist eine starke Dynamik auf, und es ist mir eine Freude, Stone Estate mit meiner Erfahrung und Expertise in der nächsten spannenden Entwicklungsphase zu begleiten."

"Alastair verfügt über die Erfahrung, die wir benötigen, um uns zu einem wichtigen Akteur auf dem Schweizer Immobilienmarkt weiterzuentwickeln", ergänzte Christophe Reech, Group Chairman und CEO, Reech Corporations Group. "Seine Erfahrung in zahlreichen europäischen Märkten, insbesondere die bedeutende Erfahrung auf dem Schweizer Markt, wird für unsere nächste unternehmerische Wachstumsphase von unschätzbarem Wert sein."

Über Stone Estate

Gegründet 2017, konzentriert sich die private Schweizer Immobilien-Investmentgesellschaft Stone Estate.Swiss Management AG vorwiegend auf value-add und opportunistische Situationen in allen gewerblichen Immobilien Asset Klassen sowie Metropolregionen der Schweiz. Stone Estate verwaltet ein vielfältiges Portfolio mit bestehenden Immobilien und strebt eine herausragende Position als Akteur für value-add Immobilien in der Schweiz an.

www.stone-estate.swiss

Über Reech Corporations Group

Die Investmentgesellschaft Reech Corporations Group widmet sich der langfristigen Wertsteigerung in den Segmenten Immobilien, Technologie und Finanzen. Sie baut wegweisende Unternehmen mit radikal neuen Lösungen in diesen Sektoren auf, die disruptive Veränderungen in Märkten und Branchen herbeiführen. Die Portfoliounternehmen setzen den Fokus gänzlich auf die Schnittstelle zwischen Immobilien, Technologie und Finanzen.

Die Reech Corporations Group mit Hauptsitz in London beschäftigt 45 Mitarbeiter. Sie hat die besten Spezialisten rekrutiert, um Branchen bei der Ausschöpfung ihrer vollen Potenziale zu helfen, damit sie an der Spitze der nächsten Revolution stehen.

https://www.reechcorp.com/

