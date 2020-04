Der Börsen-Wecker vom 02.04.2020 mit den wichtigsten Ereignissen der letzten Stunden. Übersichtlich aufbereitet mit den Schlusskursen vom Dax, Dow Jones und Nikkei 225. Börse Aktien Frankfurt: Leichte Gewinne sind drin Nach einem schwachen Vortag könnten die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag wieder knapp in die Gewinnzone drehen. weiterlesen Panorama Verschiebung der UN-Klimakonferenz UN-Generalsekretär António Guterres unterstützt die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...