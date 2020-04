FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem wenig veränderten Start in der Nacht zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstag im Handelsverlauf sehr fest. Der Juni-Kontrakt steigt gegen 8.15 Uhr um 180,0 Punkte auf 9.515,0. In den Handel gegangen war er mit 9.399,5. Das Tageshoch liegt bislang bei 9.541 und das Tagestief bei 9.340,5 Punkten. Umgesetzt wurden knapp 3.700 Kontrakte.

Marktteilnehmer sehen den Future in einer Handelsspanne zwischen 9.175 und 10.120 Punkten. Mit dem schwachen Quartalsauftakt lasse zunächst einmal nur das Momentum der Erholung nach, heißt es.

April 02, 2020 02:33 ET (06:33 GMT)

