Kroger - der Lebensmittelhändler profitiert von der Corona-Krise!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US5010441013The Kroger Co. ist ein führender Betreiber von Supermärkten und Convenience Stores sowie von Juweliergeschäften und Tankstellen. Des Weiteren besitzt Kroger Fabriken, vor allem Bäckereien und Molkereien, in denen unterschiedliche Produkte der eigenen Labels hergestellt werden. Die Aktie zeigte in der Corona-Krise Stärke.Erst kürzlich hat der milliardenschwere Starinvestor Warren Buffet Anteile an dem Supermarktbetreiber gekauft. Die Q4-Zahlen 2019 sowie der Ausblick für 2020 lagen über den Erwartungen der Analysten. Zu den Profiteuren der Corona-Krise gehören die Supermärkte, welche einen wahren Run erleben. Kroger erreicht durch seine zahlreichen Standorte fast jeden Haushalt. Auch für die Zukunft rüstet sich das Unternehmen im Bereich des Onlinehandels. Die Aktie kann sich der aktuellen Volatilität zwar nicht entziehen, zeigt aber Stärke. Aktuell notiert das Papier über den gleitenden Durchschnitten EMA 20 und dem EMA 50.Für einen Long-Einstieg ist der Breakout über 30.75 USD abzuwarten. Hier ist dann Intraday auf entsprechende Signale zu achten. Im aktuellen Marktumfeld sollte man auf eine rasche dynamische Bewegung vorbereiten sein. Der Stopp geht dann unter das letzte Pivot-Tief bei 27 USD.Meine Meinung zu Kroger ist bullisch