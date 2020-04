Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Veröffentlichungen der Industrie-PMIs in Italien und Spanien sowie des ISM-Indexes in den USA verdeutlichten gestern wie sehr das Verarbeitende Gewerbe unter den Corona-Auswirkungen leidet, so die Analysten der Helaba.Heute stünden in den USA die Anträge auf Arbeitslosenhilfe im Fokus, und diese würden das Sicherheitsbedürfnis der Anleger tendenziell erhöhen. Die Aufwärtsbewegung mit Beginn am 19. März sei intakt. Die technische Bild sei insgesamt jedoch uneinheitlich. Erst Kurse nachhaltig oberhalb der 21-Tagelinie würden das Bild deutlich aufhellen. Eine erste Haltemarke liege an der 55-Tagelinie bei 172,29. Hier verlaufe auch die Trendlinie der oben erwähnten Aufwärtsbewegung. Darunter biete die Zone bei 170,19/22 weiteren Halt. Hürden bestünden bei 173,04 und bei 173,83. Die Trading-Range liege zwischen 172,00 und 173,83. (02.04.2020/alc/a/a) ...

