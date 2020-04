FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future kommt am Donnerstag im Handelsverlauf am Vormittag zurück. Gegen 8.25 Uhr verliert er 44 Ticks auf 172,05 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 172,56 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,60, das -tief bei 172,01 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.558 Kontrakte.

Damit testet der Bund-Future nun seinen seit dem 19. März etablierten Aufwärtstrend, er verläuft bei 172,29 Prozent. Die Helaba rechnet mit einer Handelsspanne zwischen 172 und 173,83 Prozent. Sollte die 172er Marke nicht halten, liege bei 170,22/19 der nächste Halt.

April 02, 2020

