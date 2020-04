FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hauptversammlung der LEG Immobilien AG wird nicht wie geplant am 20. Mai stattfinden. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, wird die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie verschoben. An dem Dividendenvorschlag von 3,60 Euro je Aktie für 2019 will die Gesellschaft aber nicht rütteln. Allerdings verschiebe sich mit der Hauptversammlung auch der Gewinnverwendungsbeschluss.

Derzeit werde geprüft, ob im Laufe des Jahres eine virtuelle Hauptversammlung durchgeführt wird.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 02, 2020 02:41 ET (06:41 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.