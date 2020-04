Unterföhring (ots) - Der "High Quality Trash" (Twitter-Community) ist weiter auf Erfolgskurs: Die zweite Folge "Promis unter Palmen" erzielt hervorragende 17,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern (Vorwoche: 15,9 Prozent) - Prime-Time-Sieg! Der Tagesmarktanteil von SAT.1 liegt bei sehr guten 10,1 Prozent am Mittwoch (Z. 14-49 J.). Insgesamt schauen 7,05 Millionen Zuschauer (ab drei Jahren) "Promis unter Palmen". Im Anschluss erreicht "Ranking the Stars" gute 11,6 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.).Eva Benetatou wird von den Promi-Mitbewohnern nach Hause geschickt. Für Désirée Nick, Ronald Schill, Bastian Yotta, Claudia Obert, Janine Pink, Tobias Wegener, Carina Spack, und Matthias Mangiapane geht das WG-Leben mit besonderen Herausforderungen nächsten Mittwoch um 20:15 Uhr in SAT.1 weiter.Infos rund um PromisunterPalmen: http://presse.sat1.de/pup"Promis unter Palmen", sechs Folgen, produziert von Endemol Shine Germany, mittwochs, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 02.04.2020 (vorläufig gewichtet: 01.04.2020)ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbHKommunikation/PR Factual & SportsChristiane MaskeTel. +49 (89) 9507-1163 / Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comPromi-PR "Promis unter Palmen":Burda und Fink GmbHPetra Fink-WuestTel: +49 (89) 890649112 / pf@burda-fink.deBildredaktion:Jasmina WeissTel. +49 (89) 9507-1126 / Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4562507