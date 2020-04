FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Commerzbank sind am Donnerstag nach mehreren schwachen Tagen mit Gewinnen in den Handel gestartet. Nachdem die "Wirtschaftswoche" über Fortschritte bei der Suche nach weiteren Sparmöglichkeiten berichtet hatte, zogen die Papiere kurz nach Handelsbeginn um 2,6 Prozent an. Die Beratungsgesellschaft Bain & Company habe ein zusätzliches Einsparpotenzial von 350 Millionen Euro ausfindig gemacht, hieß es in dem Bericht. Dabei berief sich die Zeitung auf Insider. Insgesamt sollen die Kosten zusätzlich um weitere 500 Millionen Euro gesenkt werden. Die Commerzbank hatte bereits im Februar angekündigt, den Sparkurs verschärfen zu wollen.



Seit Beginn der Corona-Krise am 24. Februar hat sich der Kurs der Papiere in etwa als halbiert, wenngleich sie sich bereits in Stück weit von ihrem Rekordtief von 2,804 Euro von Mitte März erholt haben. /kro/mis

