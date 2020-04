Wer jetzt in der Corona-Krise Gold kaufen möchte, der steht meist vor verschlossenen Geschäften. Selbst die meisten Online-Shops der Goldhändler sind offline. Was ist da los am Goldmarkt?

Wie und wo kann man überhaupt noch Gold kaufen? Wir sprechen mit dem Leiter Goldhandel bei Bar9.com Waldemar Meyer. Seine Firma hat noch 60kg - dann ist Schluss. Er sagt: "Der Markt ist leergefegt. Wer noch physisches Gold will, muss sich beeilen."

Den vollständigen Artikel lesen ...